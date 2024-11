Weverton admite erro em segundo gol do Corinthians: ‘Campo muito rápido’

O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (04/11), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão não teve uma noite boa em Itaquera durante os 90 minutos. Principalmente, o goleiro Weverton, que falhou no segundo gol do Alvinegro, marcado por Yuri Alberto.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o goleiro tentou cortar um lançamento durante contra-ataque, mas errou a passada e perdeu o tempo de bola. Assim, o gol ficou livre para Yuri Alberto marcar. Após a partida, o arqueiro ressaltou que a bola corre mais rápido na Neo Química Arena, o que acabou confundindo o jogador naquele momento.

“Aqui é um campo muito rápido, que a bola anda muito mais rápido que o normal. Então, na hora que é uma bola frontal e eu tomo a decisão de tentar cortar, ela corre mais e acaba passando, ficando mais para o Yuri (Alberto) do que para mim. São decisões que você toma, são milésimos de segundo que você precisa pensar e tomar uma decisão. Infelizmente, não foi uma boa decisão da minha parte, não foi uma boa leitura e, infelizmente, aconteceu o gol”, disse Weverton.

Weverton divide responsabilidade da derrota

Contudo, o goleiro dividiu a derrota com o restante do elenco. Isso porque o Palmeiras teve muitas chances para marcar, mas pecou nas finalizações. Já o Corinthians foi mais eficiente quando chegou ao campo de ataque.

“A eficácia em tudo que se vai fazer é fundamental, é óbvio que nos 30 primeiros minutos se a gente consegue fazer dar nossa chance um ou dois gols, talvez a gente estaria aqui falando de outras coisas e estaria falando de outro tipo de jogo. Infelizmente não aconteceu, mas a responsabilidade é de todos, nós somos a equipe, quando ganha, ganha todos, quando perde não existe herói, não tem vilão”, finalizou o goleiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.