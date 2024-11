Vice-presidente da CPI das Apostas cobra depoimento de Bruno Henrique, do Flamengo

O senador Eduardo Girão (Novo), vice-presidente da CPI das Apostas no Senado Federal, entrou com um requerimento para convocar Bruno Henrique para depor na comissão. O atacante do Flamengo se tornou alvo da Operação Spot-fixing, deflagrada nesta terça-feira (5), e é investigado por suposta manipulação em partida da 31ª rodada do Brasileirão 2023. Recentemente, o parlamentar também havia solicitado o depoimento de Luiz Henrique, do Botafogo, por presunção em “organização criminosa”.

“Suspeito de ter feito cartões no confronto entre Flamengo e Santos, no dia 1 de novembro de 2023, pelo Brasileirão, para beneficiários apostadores. (…) Considere-se que o depoimento do Sr. Bruno Henrique Pinto, permitirá a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão”, diz um trecho do requerimento.

A CPI tem como finalidade apurar fatos relacionados justamente às denúncias e suspeitas de manipulação no futebol nacional. Alvo da operação mais recente, Bruno Henrique recebeu o convite para depor nas condições de testemunha.

“Entrei com exigência hoje para chamar o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, em virtude da recente operação. Há algumas semanas, também o atleta Luiz Henrique, do Botafogo. Este último a CPI adiou a votação do requerimento. Espero que os dois casos se resolvam o quanto antes”, concluiu o senador.

Caso de Bruno Henrique

Um documento produzido por empresas estrangeiras, responsáveis por detectar fraudes em casas de apostas, citou movimentações suspeitas para punição de Bruno Henrique no jogo contra o Santos. O atacante tomou um cartão amarelo nos acréscimos da derrota do Flamengo, no dia 1 de novembro de 2023, pela 31ª rodada do Brasileirão. Em seguida, recebeu vermelho do árbitro por xingamentos após a marcação da falta.

A International Betting Integrity Association (IBIA) e a Sportradar prestam serviços à CBF, e a Unidade de Integridade da entidade encaminhou o relatório à Polícia Federal. As investigações da PF e do Ministério Público do Distrito Federal indicam que as ações “teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração”. Houve um aumento de mais de 60% no volume de apostas para cartão envolvendo o jogador naquela partida.

Policiais iniciaram 12 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (5) no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras três cidades. São elas: Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). A casa de Bruno Henrique, na Barra da Tijuca, e o CT do Flamengo, o Ninho do Urubu, receberam agentes nesta manhã.

A Polícia Federal também investiga familiares de Bruno Henrique. São eles: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes (prima). De acordo com as investigações, os alvos criaram contas em casas de aposta na véspera da partida e realizaram palpites focando especificamente na punição do atacante.

Punição

A situação configuraria um crime “contra a incerteza do resultado esportivo” e, segundo a Lei Geral do Esporte, tais punições variam de dois a seis anos de reclusão.

