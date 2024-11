Fifa divulga série de regras do novo Mundial de Clubes 2025

A Fifa divulgou, nesta terça-feira (5), uma série de regras para o Mundial de Clubes de 2025. Sendo assim, a entidade máxima do futebol mundial definiu critérios de desempate e cartões, assim como o número de jogadores inscritos por clube. Vale citar que a competição acontece entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.

Dessa forma, as 32 equipes ficarão divididas em oito grupos de quatro. Ainda de acordo com o comunicado, a Fifa “dividirá as equipes em grupos semeando e sorteando em público no sorteio, ao mesmo tempo em que pratica atividades esportivas e fatores geográficos em consideração, tanto quanto possível”. A data para conhecer os grupos ainda não está definida.

Além disso, a entidade colocou o confronto direto como primeiro critério de desempate na fase de grupos, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. Segundo o regulamento, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata, a partir das oitavas de final (que pode haver prorrogação e disputa de pênaltis).

Até o momento, 31 participantes já estão definidos, sendo três deles brasileiros: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O último sairá da decisão da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez.

A Fifa definiu que não podem haver clubes que pertençam a outra equipe ou que sejam controlados pela mesma empresa ou indivíduo. A janela de transferências acontece entre 1º e 10 de junho de 2025. Por fim, também anunciou que a edição será disputada em 11 cidades. Confira os 12 estádios do Mundial de Clubes 2025 Miami (Estádio Hard Rock)

Seattle (Lumen Field)

Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

Nashville (GEODIS Park)

Charlotte (Estádio Bank of America)

Cincinnati (Estádio TQL)

Washington DC (Audi Field)

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)