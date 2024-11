Brugge x Aston Villa: Onde assistir, escalações e arbitragem

Surpreendente líder da Champions League, o Aston Villa visita os belgas do Brugge nesta quarta-feira (6/11), às 14h45, de Brasília, pela quarta rodada da fase de ligas da competição. O Aston Villa entrou na rodada na ponta (antes dos jogos desta terça-feira) e com campanha 100% com nove pontos e saldo de seis gols, na frente do Liverpool (nove pontos e saldo de cinco), ambos com campanha 100%. Já o Brugge tem três pontos e entrou na rodada em 16º lugar, fora da zona de classificação.

Onde assistir

Os canais TNT e Max transmitem a partir das 14h45 (de Brasília).

O regulamento

Esta edição da Champions tem um novo formato. Afinal, sai a fase de grupos e entra a fase de liga. Assim, as 36 equipes se encontram em um único grupo. Mas farão apenas oito partidas (chaveamento nsuíço, como ocorre em duelos do xadrez). Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. Mas os times entre 9º e 24º jogam oito mata-matas numa repecagem (entre 25º e 36º, eliminados). Enfim, quem avançar seguirá também às oitavas.

Como está o Aston Villa

O técnico Unai Emery tem apenas uma dúvida para escalar o time. Watkins e Jhon Dur´N disputam a vaga do comando do ataque. Durán, que vem decidindo os últimos jogos, mas tem status de reserva, deve ganhar uma chance no time titular. O desfalque é o meio de campo Barkley. Em seu lugar joga Onana.

Como está o Brugge

O Brugge tem um desfalque certo: Raphael Onyedika foi expulso na rodada passada. Com isso, em seu lugar entra Hugo Vetlesen. Assim a única dúvida do técnico Hayen é o ataque. Vermant está garantido. Mas o treinador pode sair do 4-2-3-1 para um 4-4-2. Nesse caso, o segundo atacante seria Jutgla.

BRUGGE X ASTON VILLA

4ª rodada da fase de Ligas da Champions

Data e horário: 6/11/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Jan Breydel, Brugge (BEL)

BRUGGE: Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele e De Cuyper; Jashari e Vetlesen; Skov Olsen (Jutgla), Vanaken e Tzolis; Vermant. Técnico: Nicky Hayen

ASTON VILLA: Dibu Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Maatsen; Onana e Tielemans; McGinn, Rogers e Ramsey; Jhon Duran. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Tobia Stieler (ALE)

Auxiliares: Christian Gittelmann e Mark Borsch (ALE)

VAR: Benjamin Brand (ALE)

