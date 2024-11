Filipe Luís vai poupar cinco titulares do Flamengo contra o Cruzeiro

Visando a final da Copa do Brasil no próximo domingo (10), o técnico Filipe Luís resolveu poupar cinco jogadores titulares para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (6), pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley não vão viajar junto com a delegação para Belo Horizonte. Os cinco apresentaram desgaste, incômodo e dores e, por isso, vão ficar no Rio de Janeiro, de acordo com o ”ge”. Assim, os atletas vão ficar em tratamento no departamento médico.

Os outros jogadores que atuaram como titulares no jogo de ida vão viajar com a delegação rubro-negra para Belo Horizonte. No entanto, o treino desta terça-feira (5) indicou que o técnico deve realizar mudanças na equipe. Bruno Henrique, que foi alvo de uma operação da PF na manhã desta terça-feira, segue disponível para a partida.

Assim, o provável time para enfrentar o Cruzeiro é: Rossi, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Porém, Filipe Luís vai confirmar a escalação próximo do horário da partida.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na Arena Independência, às 21h (de Brasília), pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro.

