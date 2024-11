Serna apresenta evolução física e se aproxima de retorno ao Fluminense

Um dos desfalques do Fluminense no último mês, Kevin Serna apresentou uma boa evolução física e trabalha para retornar aos gramados na reta final do Brasileirão. Assim, a tendência é que o jogador, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, fique a disposição a partir da pausa para Data-Fifa, que se inicia na próxima segunda-feira (11). A informação é do portal “ge”.

O jogador, que é um dos reforços do Tricolor na janela do meio da temporada, teve uma lesão no duelo com o Cruzeiro e desde então está fora dos gramados. No primeiro momento, ele ficaria de fora de um a dois meses, mas tem dado boa resposta ao tratamento.

Atualmente, o atleta vem fazendo um trabalho específico em campo e aprimora a parte física. Contudo, ele ainda não estará à disposição do técnico Mano Menezes para o duelo com o Internacional. O confronto acontece na sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O intuito é contar com o jogador para as partidas contra Fortaleza e Criciúma, ainda em novembro, mês decisivo na luta contra o rebaixamento. Em campo, a equipe carioca tenta permanecer na elite do futebol brasileiro para não ter prejuízos financeiros e esportivos em 2025.

Por fim, para o duelo com o Colorado, Mano não poderá contar com seis jogadores que estão suspensos. Entre eles, estão Fábio, Felipe Melo, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias. Outro desfalque certo é Marcelo, que deixou o clube, em comum acordo, após o atrito com o treinador, diante do Grêmio, no Maracanã.

