Argentina divulga lista para Eliminatórias com nome do Botafogo

A seleção da Argentina divulgou, nesta terça-feira (5), a sua lista de convocados para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de novembro. Os embates serão contra Paraguai, no próximo dia 14, em Assunção, e contra o Peru, no dia 19, em solo argentino.

Diferente do que ocorre com outras seleções sul-americanas, o futebol brasileiro não é presença marcante na convocação, pelo contrário. Dentre os nomes chamados por Lionel Scaloni, o único representante nesse sentido é Almada, do Botafogo. Além de Thiago, apenas um jogador do continente americano também está na convocação, caso do zagueiro Germán Pezzella, do River Plate.

No comparativo com listas recentes, boa parte dos nomes que forma a base do grupo de Scaloni foi mantida. As exceções ficam por conta do zagueiro Nehuén Pérez, do Porto, e o meio-campista Enzo Barrenechea, que defende o Valencia. Porém, em regime de empréstimo do Aston Villa.

Em estado de graça junto ao torcedor, a Argentina ocupa a liderança das Eliminatórias, com 22 pontos ganhos. A vantagem para a segunda colocada, Colômbia, é de três unidades. Já quando se olha para a última seleção dentro da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo (Paraguai) é de nove pontos.

