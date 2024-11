Inter de Milão x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência do novo formato da Champions League, Inter de Milão e Arsenal medem forças nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, na Itália, pela 4ª rodada. Assim, as equipes têm campanhas semelhantes, no momento, com duas vitórias e um empate nas primeiras três partidas do torneio.

Dessa forma, os donos de casa iniciaram muito bem a temporada, com 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, até o momento. Os Gunners, por sua vez, perderam para o Newcastle por 1 a 0, pela 10ª rodada da Premier League e buscam se recuperar na temporada.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (6) terá a transmissão da TNT (canal fechado) e do Max (streaming)

Como chega a Inter de Milão

A equipe italiana não poderá contar com o lateral-esquerdo Carlos Augusto, que se recupera de uma lesão muscular na coxa. Além disso, o técnico Simone Inzaghi tem uma nova preocupação, já que o zagueiro Alessandro Bastoni apresentou dores na panturrilha. Contudo, a tendência é que ele esteja em campo.

Como chega o Arsenal

A expectativa do torcedor dos Gunners é de que Mikel Arteta possa contar com o retorno de um jogador essencial em seu esquema. Trata-se de Odegaard, que pode pintar entre os relacionados, assim como Ben White, que deve ser o titular na lateral direita. Por outro lado, Riccardo Calafiori, Kieran Tierney e Takehiro Tomiyasu seguem fora de combate.

INTER DE MILÃO X ARSENAL

Champions League – 4ª Rodada

Data e horário: 6/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Çalhanoglu e Dimarco; Taremi e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

ARSENAL: Raya; White, Gabriel Magalhães, Saliba e Timber; Rice, Merino, Saka e Gabriel Martinelli; Havertz e Trossard (Odegaard). Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: István Kovács (ROM)

VAR: Christian Dingert (ALE)

