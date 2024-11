Bayern de Munique x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de clubes europeus pesados, Bayern de Munique e Benfica entram em campo, na tarde desta quarta-feira (6/11), às 17h, pela quarta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2024/25. O time alemão chega pressionado para o confronto em casa em virtude dos maus resultados recentes no torneio continental. Do outro lado, os portugueses, por sua vez, somam dois triunfos e um revés em três jogos, estando bem perto do G-8 da classificação.

Onde assistir

A partida entre Bayern de Munique e Benfica, pela Liga dos Campeões, aliás, terá transmissão Space (TV fechada) e MAX (streaming).

Como chega o Bayern

Os bávaros, líderes e invictos na Bundesliga, ainda não conseguiram transformar tal superioridade na competição europeia. Assim, buscam, nesta partida, a chance de se reabilitar e iniciar uma arrancada pela classificação.

O Gigante da Baviera, aliás, tem alguns desfalques para o confronto. Vincent Kompany segue sem poder contar com dos dois laterais-direitos de origem de seu elenco: Sacha Boey e Stanisic iniciaram a temporada lesionados e seguem fora de combate, com longas recuperações pela frente. O zagueiro Hiroki Ito e o jovem volante Aleksandar Pavlovic completam a lista de baixas dos Bávaros.

Como chega o Benfica

Com seis pontos, o Benfica, aliás, também vem de derrota em seu último compromisso pela Liga dos Campeões, contra o Feyenoord. No Campeonato Português, as Águias, porém, estão na terceira posição, buscando perseguir ao líder Sporting e vindo de vitória fora de casa sobre o Farense.

Do outro lado, o técnico Bruno Lage não poderá contar com Gianluca Prestianni (lesão no tornozelo), Leandro Barreiro (problema na coxa) e Tiago Gouveia (ombro), mas não há novos problemas médicos no plantel encarnado. Com três gols marcados em três jogos disputados, o atacante turco Aktürkoğlu é o grande destaque benfiquista na UCL.

BAYERN DE MUNIQUE x BENFICA

4ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões

Data-Hora: 6/11/2024 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Munique (ALE)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Davies, Kim Min-Jae, Upamecano e Guerreiro; Palhinha, Kimmich, Coman, Musiala e Olise; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

BENFICA: Trubin, Carreras, Otamendi, Bah e Araújo; Florentino, Aursnes, Akturkoglu, Kokçu e Di Maria; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Assistentes: Filippo Meli e Stefano Alassio (Ambos da Itália)

VAR: Aleandro di Paolo

