Focado na final da Copa do Brasil, Atlético terá ‘outro time’ contra Atlético-GO, pelo Brasileirão

O Atlético está completamente focado na final da Copa do Brasil. A grande decisão acontecerá neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo começará o jogo com uma desvantagem de pelo menos dois gols. Por isso, o técnico Gabriel Milito escalará uma equipe totalmente modificada para o duelo contra o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.

Os titulares Everson, Lyanco, Alonso, Battaglia, Alan Franco, Paulinho e Hulk nem sequer ficaram de fora da lista de relacionados para a partida. O goleiro reserva Matheus Mendes recebeu liberação devido ao falecimento de sua mãe, ocorrido nesta terça-feira.

Além desses atletas, o lateral Mariano e o meia Igor Gomes receberam o terceiro cartão amarelo e também estão fora do jogo. O meia Gustavo Scarpa recebeu cartão vermelho no confronto contra o Internacional e, por isso, não poderá ser utilizado.

Por outro lado, a lista inclui os jogadores Deyverson e Fausto Vera. É compreensível que Milito queira contar com eles, já que ambos não podem disputar a Copa do Brasil pelo Galo, pois já atuaram por outras equipes na atual edição do torneio.

A expectativa passa a recair sobre a possível presença de Bernard e Zaracho. Ambos estavam no departamento médico, se recuperaram de lesões na última semana e agora precisam melhorar suas condições físicas para estarem à disposição.

O Atlético busca um resultado positivo no próximo domingo, com dois gols de vantagem ou mais. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Caso o Galo triunfe por três gols, erguerá a taça. Já o Flamengo poderá perder por um gol e, ainda assim, conquistará o título.

