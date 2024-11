Estrela Vermelha x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (6), Estrela Vermelha e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), no estádio Rajko Mitic, conhecido como o “Marakana”, em Belgrado, na Sérvia. O duelo será válido pela 4ª rodada da competição, que este ano está sendo disputada em novo formato.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Estrela Vermelha

O Estrela Vermelha faz um péssimo início de Champions e ainda não somou pontos na competição. Até o momento, foram três jogos e três derrotas, para Benfica, Inter de Milão e Monaco. Dessa maneira, uma vitória sobre o Barcelona é fundamental para manter a equipe com chances de brigar, ao menos, por uma vaga nos playoffs do mata-mata.

Apesar do rendimento ruim na Champions, a equipe é líder isolada do Campeonato Sérvio, com 37 pontos em 13 partidas.

Contudo, o Estrela Vermelha precisa superar alguns desfalques para enfrentar o Barcelona. Ivanić, Mimović, Olayinka e Radonjić, todos lesionados, estão fora do jogo. Além disso, Duarte e Glazer aparecem como dúvidas.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barça vive um grande momento na temporada sob o comando do técnico Hansi Flick. Isto porque, além de liderar o Campeonato Espanhol com folga, o clube catalão colecionou goleadas por 4 a 0 sobre o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, além de ter vencido o Bayern de Munique por 4 a 1, nesta fase de liga da Champions.

Assim, o Barcelona está na 10ª posição da Champions, com seis pontos em três jogos.

Por fim, os culés seguem com os desfalques do goleiro Ter Stegen, os zagueiros Araújo, Eric Garcia e Christensen, o meio-campista Bernal e o atacante Ferran Torres, todos no departamento médico do clube.

Estrela Vermelha x Barcelona

4ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 06/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Rajko Mitic, conhecido como o “Marakana”, em Belgrado, na Sérvia.

Estrela Vermelha: Marko Ilic, Seol Yung-Woo, Spajic, Djiga e Rodic; Krunic e Elsnik; Silas, Milson e Maksimovic; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojevic.

Barcelona: Peña, Koundé, Cubarsí, Martinez e Baldé; Casadó e Fermín; Yamal, Pedri e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Espen Eskås (NOR).

VAR: Marco Di Bello (ITA).

