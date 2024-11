Vini Jr marca, mas não impede derrota do Real Madrid para o Milan no Bernabéu

O Real Madrid voltou a decepcionar seus torcedores no Santiago Bernabéu. Após a goleada sofrida em casa para o Barcelona há 10 dias pelo Campeonato Espanhol, o time merengue perdeu por 3 a 1 para o Milan nesta terça-feira (5), em jogo da quarta rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Thiaw, Morata e Reijnders anotaram para os visitantes, e Vini Jr descontou para os anfitriões.

O atacante brasileiro, aliás, marcou o seu 25º gol em Champions. Torna-se, portanto, o quarto maior artilheiro do páis em Champions. atrás de Neymar, Rivaldo e Kaká.

Após perder as duas primeiras rodadas, o time italiano conquistou a segunda vitória no torneio e chega aos mesmos seis pontos do time madridista, que conhece sua segunda derrota (perdeu para o Lille na segunda rodada). Real e Milan, 15º e 18º colocados, respectivamente, aparecem na zona de playofss.

Os oito melhores se classificam direto para as oitavas de final. As equipes que ocuparem do nono ao 24º lugar vão para uma etapa de playoffs que valerá mais oito vagas nas oitavas. Os 12 últimos colocados são eliminados diretamente.

Milan não se intimida no Bernabéu

O Milan se impôs na primeira etapa e precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar em cabeceio do zagueiro Thiaw após cobrança de escanteio de Pulisic. Consistente no setor defensivo, a equipe italiana conseguiu frustrar os arranques de Vini Jr e Mbappé. Mas, aos 20′, o brasileiro Emerson Royal derrubou Vini Jr na área. O próprio camisa 7 cobrou, com cavadinha, para deixar tudo igual. Os donos da casa tinham tudo para embalar, mas não foi o que ocorreu. E para piorar, viram o Milan retomar a dianteira no placar, com Morata pegando rebote de Lunin em chute rasteiro de Rafael Leão.

Real Madrid tem gol polêmico anulado

Mesmo sem fazer uma atuação de encher os olhos, o Real Madrid criou muitas chances. Mas o lance polêmico do jogo ocorreu aos 35′, quando o time da casa balançou a rede, mas não valeu. O goleiro Maignan cortou mal o cruzamento de Ceballos, Rüdiger pegou a sobra na área e mandou para o gol vazio. O VAR, ao checar o lance, anulou o gol por impedimento de Rüdiger, que estava em posição irregular no instante do cruzamento. Na reta final, Loftus-Cheek, pelo Milan, e Brahim Díaz, pelo Real, ainda tiveram grandes oportunidades, mas os goleiros fizeram grandes defesas.

Real Madrid 1×3 Milan

4ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data: 5/11/2024 (terça-feira)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

Gols: Thiaw, 11’/1ºT (0-1); Vini Jr/pen, 22’/1ºT (1-1); Thiaw, 38’/1ºT (1-2); Reijnders, 27’/2ºT (1-3).

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger e Mendy (Fran García, 29’/2ºT); Valverde (Brahim Díaz, intervalo), Tchouaméni (Camavinga, intervalo), Modric (Ceballos, 17’/2ºT) e Bellingham (Rodrygo, 28’/2ºT); Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

MILAN: Maignan; Emerson Royal (Calabria, 46’/2ºT), Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Fofana, Musah (Pavlovic, 47’/2ºT) e Reijnders; Pulisic (Tammy Abraham, 24’/2ºT), Rafael Leão (Okafor, 32’/2ºT) e Morata (Loftus-Cheek, 24’/2ºT). Técnico: Paulo Fonseca.

Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

VAR: Pol van Boekel (NED)

Cartões Amarelos: Vini Jr, Éder Militão, Lucas Vázquez (RMA); Morata (MIL)

Cartão Vermelho: –

