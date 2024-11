Liverpool goleia Leverkusen e assume liderança isolada da Champions

Segue o líder. Com 100% de aproveitamento neste novo formato da Champions, o Liverpool goleou o Bayer Leverkusen por 4 a 0, nesta terça-feira (5), e assumiu a liderança isolada da fase de liga da principal competição de clubes do planeta. O grande destaque da partida foi o colombiano Luis Díaz, que anotou um hat-trick no segundo tempo, enquanto Gakpo completou o triunfo em Anfield. Assim, a grande atuação, principalmente na segunda etapa, confirmou a quarta vitória do time comandado pelo técnico Arne Slot, em quatro rodadas.

Dessa maneira, o Liverpool chegou aos 12 pontos e aparece na liderança isolada da competição. Isto porque o Aston Villa, único time que também está com 100% de aproveitamento, entra em campo nesta quarta-feira (6), contra o Club Brugge, fora de casa, às 14h45 (de Brasília).

Além disso, a vitória nesta terça-feira confirmou o grande momento do Liverpool na temporada. Ao todo, são 14 vitórias em 16 jogos e as lideranças isoladas da Premier League e Champions.

Por outro lado, o Leverkusen perdeu a invencibilidade nesta fase de liga da Champions e caiu para a 11ª posição, com sete pontos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata. A derrota para o Liverpool, fora de casa, foi apenas a segunda do time alemão na temporada.

Liverpool x Bayer Leverkusen

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Leverkusen surpreendeu os donos da casa e teve mais posse de bola. O Liverpool, por sua vez, teve mais finalizações no gol. No entanto, nenhum dos dois times teve grandes chances de balançar a rede e foram para o vestiário com o placar zerado.

Na segunda etapa, o Liverpool conseguiu ser mais incisivo no campo de ataque. Assim, aos 15 minutos, Luis Díaz foi recompensado pela boa atuação e marcou um belo gol para abrir o placar para os donos da casa. O camisa 7 aproveitou assistência de Jones, invadiu a área e deu um toquinho para encobrir o goleiro Hradecky. O Leverkusen sentiu o gol, e os Reds aproveitaram. Apenas quatro minutos depois, Gakpo valorizou o cruzamento de Salah e subiu sozinho para cabecear para o fundo da rede.

Além disso, a estrela de Luis Díaz voltou a brilhar nos 10 minutos final. O atacante tirou proveito de outro cruzamento de Salah, disputou com o defensor adversário e aproveitou a sobra de bola para anotar o segundo no jogo. Por fim, já nos acréscimos, o colombiano confirmou o hat-trick ao aproveitar rebote em finalização de Darwin Núñez.

Jogos da 4ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Terça-feira (5/11)

Slovan Bratislava 1×4 Dínamo Zagreb

PSV 4×0 Girona

Borussia Dortmund 1×0 Sturm

Celtic 3×1 RB Leipzig

Real Madrid 1×3 Milan

Lille 1×1 Juventus

Liverpool 4×0 Bayer Leverkusen

Sporting 4×1 Manchester City

Bologna 0x1 Monaco

Quarta-feira (6/11)

Shakhtar Donetsk x Young Boys – 14h45

Club Brugge x Aston Villa – 14h45

Feyenoord x RB Salzburg – 17h

PSG x Atlético de Madrid – 17h

Bayern de Munique x Benfica – 17h

Sparta Praga x Brest – 17h

Estrela Vermelha x Barcelona – 17h

Inter de Milão x Arsenal – 17h

Stuttgart x Atalanta – 17h

*Horários de Brasília.

