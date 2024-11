Com hat trick de Gyokeres, Sporting goleia Manchester City

Na coletiva na véspera do jogo entre Sporting e Manchester City, nesta terça-feira (5/11), pela quarta rodada da Champions, o técnico Pep Guardiola foi perguntado se Gyokeres teria vaga no City. Sua resposta foi direta: “Já temos Haaland, o melhor atacante do mundo.” A questão já indicava o grande interesse de todos no duelo entre o atacante sueco do Sporting, artilheiro da Europa no momento, e o genial norueguês Haaland, sempre presente como goleador das competições.

Ao fim da partida no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Guardiola pôde ver de perto o poder de fogo de Gyokeres. O atacante sueco fez três gols, quase marcou o quarto e ainda iniciou a jogada do gol de Maxi Araújo. Para completar, ele salvou na linha o que seria um gol de Haaland. No final, o Sporting goleou por 4 a 1, de virada, com Foden marcando o único gol do Manchester City. Haaland passou em branco e ainda perdeu pênalti. O curioso: o City teve muito mais posse: 72%. Muito mais finalizações 20 a 9. Levou de 4 a 1.

City: três derrotas seguidas

Esta foi a terceira derrota seguida do City, que, em apenas dez dias, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham (2 a 1), perdeu a liderança e a invencibilidade de 32 jogos na Premier League para o Bournemouth (2 a 1), e agora sofreu mais um revés na Champions. Desde 2018 não perdia três em sequência. Com a vitória, o Sporting chegou aos 10 pontos. Dorme segundo lugar, mas pode perder duas posições dependendo dos resultados. Por sua vez, o City caiu para sexto e poderá sair do G8 (vaga direta para as oitavas) ao final dos jogos desta quarta-feira.

O duelo Guardiola x Amorim

Este jogo foi também um duelo estratégico entre Pep Guardiola, técnico do Manchester City, e Rúben Amorim, treinador do Sporting. Amorim, que assumirá o Manchester United na próxima semana, comandou o time lisboeta pela penúltima vez. E dá adeus de alma lavada, um 4 a 1 histórico que levou à loucura os 47.454 presentes no Alvalade, estádio em que Amorim comandou o time 107 vezes e venceu 87 destes jogos. Mas ele ainda comanda o time no fim de semana contra o Braga (fora de casa).

O novo formato da Champions League

Esta edição da Champions tem um novo formato. A fase de grupos foi substituída pela fase de liga, com as 36 equipes divididas em um único grupo. No novo sistema, cada time fará oito partidas (chaveamento suíço), e ao fim das rodadas, os oito primeiros avançam para as oitavas de final. Já os times que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão uma repescagem. Mas os 12 times restantes serão eliminados.

Primeiro tempo: City marca; Sporting empata

O jogo começou em ritmo acelerado. Aos três minutos, Morita, do Sporting, recebeu um passe de Debast e não percebeu a chegada de Phil Foden, que roubou a bola, entrou na área e chutou para abrir o placar: City 1 a 0.

Antes dos dez minutos, Haaland teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. Por outro lado, o Sporting teve uma grande oportunidade com Gyokeres, que entrou livre na área, mas chutou em cima de Ederson. O City, apesar de estar fora de casa, dominava a posse de bola, com 73% de posse e cinco finalizações contra uma do Sporting aos 20 minutos.

Aos 27, em uma jogada decisiva, Haaland concluiu e a bola estava entrando. No entanto, Gyokeres, que vinha ajudando na defesa, salvou em cima da linha. Em seguida, Haaland teve mais uma chance, mas o goleiro Franco Israel fez uma grande defesa. Contudo, aos 38, Quenda lançou Gyokeres, que ganhou na corrida de Simpson-Pusey e chutou para empatar o jogo ainda no primeiro tempo.

Gyokeres brilha com hat trick

No segundo tempo, o Sporting aproveitou o fato de o City ter voltado desligado. Antes dos três minutos, o time lisboeta marcou dois gols. O primeiro veio com Maxi Araújo, que recebeu de Pote (que fez uma grande jogada para levar a bola até ele) e bateu na saída de Ederson. Era o gol da virada. No minuto seguinte, Trincão foi derrubado por Gvardiol dentro da área, e Gyokeres bateu o pênalti com força, fazendo 3 a 1 para o Sporting.

O time de Guardiola parecia atônito, mas se recompôs após os dez minutos. O City passou a pressionar a defesa dos lisboetas e conseguiu um pênalti aos 23 minutos. Bernardo Silva chutou e a bola bateu no braço de Diomande. Haaland, no entanto, cobrou e a bola foi na trave. Não era o dia do atacante norueguês, e nem do Manchester City. Já Gyokeres…

Aos 35, numa confusão na área, Catamo roubou uma bola de Matheus Nunes, que o derrubou. Pênalti que Gyokeres bateu para colocar 4 a 1 no placar e fazer seu hat trick, assumir a artilharia da Champions (cinco gols, ao lado de Kane, Bayern) e celebrar seu gol 64 pelo Sporting em 64 jogos. Uma vitória para nenhum Sportinguista esquecer.

