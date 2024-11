Artilheiros marcam, e Juventus empata com o Lille na França pela Champions

Com gols de seus artilheiros, Lille (FRA) e Juventus fizeram um grande jogo, mas ficaram no 1 a 1 no estádio Pierre-Mauroy, em Lille, na França. Nesta terça-feira (5), os times empataram em uma partida bastante equilibrada, pela quarta rodada da fase de Liga da Champions League.

Jonathan David marcou pelo Lille no primeiro tempo, enquanto Vlahovic, cobrando pênalti, deixou tudo igual na segunda etapa. Mais uma vez o brasileiro Douglas Luiz sequer saiu do banco do time do ítalo-brasileiro Thiago Motta.

O jogo

A partida começou estudada, com as equipes se respeitando e evitando passes de mais risco. A Juventus buscava jogadas com Vlahovic e Chico Conceição, mas sem levar perigo. Até os 24′, quando a Velha Senhora viu um gol anulado. Após falha da zaga francesa, o próprio Vlahovic recebeu a bola em profundidade (na banheira) e passou ao holandês Koopmeiners, que finalizou de primeira para fazer. O auxiliar deixou o lance seguir por protocolo, mas logo ergueu seu instrumento de trabalho, anulando o tento italiano.

A resposta do Lille veio com gol – este, sim, válido. O artilheiro Jonathan David recebeu linda enfiada de Zhagrova e tocou na saída de Di Gregorio para anotar o primeiro da partida, aos 26′.

Pouco depois, um verdadeiro milagre no Pierre-Mauroy. Vlahovic finalizou de primeira com maestria após cruzamento de Locatelli, mas o goleiro Chevalier voou para realizar uma defesa espetacular. O próprio atacante se espantou com a elasticidade do arqueiro adversário.

Na etapa final, a Juventus começou em cima. Não à toa, Chico Conceição sofreu pênalti, cometido por André, aos 12′. Vlahovic, com muita frieza, mandou no canto direito, deixando tudo igual na França.

Os visitantes entraram de vez no jogo, começando a sufocar o adversário. O goleiro Chevalier, porém, estava em bom dia. O Lille tentava responder, mas, no fim das contas, o empate ficou de bom tamanho para os que os times apresentaram.

Próximos passos

Com o empate, o Lille sobe momentaneamente para 12º, com sete pontos. É a mesma pontuação da Juventus, que, por sua vez, fica em décimo por conta do saldo de gols (2 a 1). Entre eles, em 11º, está o Bayer Leverkusen, derrotado pelo Liverpool.

A equipe francesa se volta agora para a Ligue 1, onde enfrenta o Nice, fora de casa, no domingo (10), pela 11ª rodada. Já a Juve tem, no sábado (9), o clássico com o Torino, no Allianz Stadium, pela 12ª rodada da Serie A.

Jogos da quarta rodada da Champions League

PSV (HOL) 4 x 0 Girona (ESP)

Slovan Batrislava (ESL) 1 x 4 Dínamo Zagreb (CRO)

Bologna (ITA) 0 x 1 Monaco (FRA)

Celtic (ESC) 3 x 1 RB Leipzig (ALE)

Borussia Dortmund 1 x 0 Sturm Graz (AUS)

Lille (FRA) 1 x 1 Juventus

Liverpool 4 x 0 Bayer Leverkusen (ALE)

Real Madrid 1 x 3 Milan

Sporting (POR) 4 x 1 Manchester City

