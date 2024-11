Dortmund vence com gol no fim e segue no G8 da Champions

Apesar da ampla superioidade, o Borussia Dortmund veneeu por apenas 1 a 0 o Sturm Graz, nesta terça-feira, 5/11, pela quarta rodada da fase de ligas da Champions. O gol que evitou o tropeço em seus domínios, no Signal Duna Park, foi de Malen e saiu apenas aos 40 minutos da etapa final.

O Borussia Dortmund, com a vitória, vai aos nove pontos. Dessa forma, pula para o quarto lugar e dentro da zona de classificação direta às oitavas. Mas pode perder duas posições após os jogos desta quarta-feira. O Sturm Graz , que perdeu seus quatro jogos, é apenas o 32º entre 36 times.

O regulamento

Esta edição da Champions tem um novo formato. Afinal, sai a fase de grupos e entra a fase de liga. Assim, as 36 equipes se encontram em um único grupo. Mas farão apenas oito partidas (chaveamento suíço, como ocorre em duelos do xadrez). Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. Mas os times entre 9º e 24º jogam oito mata-matas numa repecagem (entre 25º e 36º, eliminados). Enfim, quem avançar seguirá também às oitavas.

Dortmund marca na reta final

Em casa, o Dortmund buscou o aatque no primeiro tempo, mas cedeu espaços que resultaram emm lances de perigo para o Stuirm Graz. Contudo, ainda no prmeiro tempo, o time da casa não conseguiu chegar ao gol.

No segundo tempo, o Dortmund seguiu mais perigoso, manteve a posse de bola (67%) e muito mais finalizações ( 21 a 7), com os austríacos encerrando o jogo com apenas um chute no alvo. Contudo, segurara o 0 a 0. Mas quando Malen fez a dieferença. Primeiramente, recuperou a bola para o Dortmund, triangulou com Guirassy e concluiu para colocar o time da casa na frente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.