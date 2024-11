Kaio Jorge revela história inusitada para ficar com a camisa 9 do Cruzeiro

Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro na janela de transferências do meio do ano e assumiu a camisa 9. No entanto, ela já tinha um dono: Juan Dineno. Essa história nunca havia sido revelada, mas agora o atacante resolveu contar como tudo aconteceu.

Logo após receber o primeiro contato da diretoria da Raposa, Kaio pediu aos empresários a lista de números disponíveis. A resposta foi que o clube queria lhe dar a camisa 9, mas precisaria antes conversar com o “antigo dono”.

“Assim que fiquei sabendo do interesse do Cruzeiro, perguntei quais números estavam disponíveis. Eles me disseram que queriam me dar a 9, mas precisavam conversar com o Dinenno primeiro, para ver se ele teria algum problema”, contou em entrevista ao Jornal O Tempo.

Dessa forma, Kaio Jorge chegou à Toca da Raposa II e iniciou a “missão camisa 9”.

“Troquei uma ideia com ele, e ele disse que eu poderia pegar, sem problema algum. Ele é um cara super parceiro, trabalhador, que já, já está de volta aos gramados. É um cara de grupo que ajuda bastante”, completou o brasileiro, que já marcou cinco gols pela Raposa.

Dineno, por sua vez, vive um momento difícil. O atacante sofreu duas lesões consecutivas, sendo a última no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e só retornará aos gramados em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.