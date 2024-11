Stuttgart x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pelo complemento da quarta rodada da primeira fase da Champions League, o Stuttgart recebe a Atalanta nesta quarta-feira (6). A bola vai rolar às 17h (horário de Brasília), na Alemanha.

Onde assistir: A Max transmite a partida

As duas equipes estão no meio da tabela de classificação. Os alemães somam quatro pontos, enquanto a Atalanta tem cinco. Vale lembrar que a Champions League começa com 36 times, e cada um deles disputa oito jogos, em formato de pontos corridos. Os oito primeiros se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto os clubes que ficarem do nono ao 24º lugar disputarão uma repescagem, de onde sairão as outras oito equipes classificadas para as oitavas.

Como chega o Stuttgart:

A equipe foi vice-campeã alemã na temporada passada, mas tem um início irregular em 2024/2025. Os alemães tem seis jogadores machucados, incluindo o zagueiro francês Zagadou, ex-Borussia Dortmund e PSG, e categorias de base da França.

Como chega a Atalanta

A Atalanta é a atual campeã da Liga Europa e está em terceiro lugar no Campeonato Italiano, brigando ponto a ponto pelo título. A equipe aposta muito no trabalho do técnico Gian Piero Gasperini, que está no clube há oito anos. Por outro lado, o time de Bergamo não terá o artilheiro Scamacca nem o zagueiro Scalvini, ambos lesionados.