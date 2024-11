Botafogo e Vasco estão escalados para o clássico

Os rivais Botafogo e Vasco já estão escalados para o clássico de logo mais. A bola vai rolar às 21h30, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo vai a campo com apenas uma mudança em relação ao time titular que o torcedor já sabe de cor e salteado e está na história do clube: Adryelson entra no lugar de Bastos, suspenso. Dessa forma, a escalação tem John; Vitinho, Barboza, Adryelson e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Savarino e Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus.

Já o Vasco conta com os retornos do volante Hugo Moura e do atacante Vegetti, que voltam após cumprir suspensão. Por outro lado, o Cruz-Maltino não contará com Philippe Coutinho, preservado, e com Emerson Rodríguez, barrado por faltar a um treino. Assim, entra em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Puma e Jean David; Vegetti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.