Presidente do Cuiabá afirma aguardar pagamento do Atlético por Deyverson

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, continua aguardando o pagamento do Atlético-MG referente à negociação do atacante Deyverson. O dirigente revela, inclusive, que o clube mineiro já foi citado na CRND — Câmara Nacional de Resoluções de Disputa.

Aliás, o impasse começou quando os clubes negociaram o atacante em agosto deste ano. O Cuiabá alega que a diretoria do Atlético não cumpriu com os pagamentos acordados.

Leia mais: Focado na final da Copa do Brasil, Atlético terá ‘outro time’ contra Atlético-GO, pelo Brasileirão

“Ingressamos [com a ação], e o Atlético já foi citado. O clube precisa se manifestar. Estamos aguardando a manifestação e o pagamento”, disse o dirigente em entrevista ao portal “ge”.

Todavia, o Atlético comprou Deyverson, e o acordo entre as partes era de R$ 4,5 milhões, a serem pagos em quatro parcelas. O Galo efetuou a primeira, no valor de R$ 500 mil, mas deveria ter quitado a segunda parcela, também de R$ 500 mil, no dia 15 de setembro. No entanto, o clube não realizou a transferência.

Por fim, o Atlético tenta renegociar a dívida e quitar a multa prevista em contrato. O Cuiabá, contudo, não aceitou esperar por desejar receber o valor integral, conforme previsto no contrato. No total, o clube mineiro deve aproximadamente R$ 4,055 milhões ao Dourado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.