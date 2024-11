Em Brasília, presidente do Santos tem reunião sobre o CT Rei Pelé

Nesta terça-feira (5), Marcelo Teixeira, presidente do Santos, esteve em Brasília para negociar com o Governo Federal a regularização da área do CT Rei Pelé, localizado na Baixada Santista. O dirigente estava acompanhado do assessor especial da presidência, Júnior Bozzella.

O encontro foi com representantes da SPU (Secretaria de Patrimônio da União) e do Ministério do Esporte. Durante a primeira conversa, os representantes do clube foram recebidos pelo secretário-executivo Lúcio de Andrade e pela diretora do Departamento de Destinação de Imóveis, Cassandra Maroni Nunes.

Já no segundo compromisso, se reuniram com o secretário-executivo Diego Galdino de Araújo e falaram sobre projetos da Lei de Incentivo ao Esporte. Além disso, os dirigentes entregaram uma camisa oficial do Peixe e posaram para fotos.

Com isso, as negociações para a regularização do terreno do CT Rei Pelé seguem avançando. “O processo continua evoluindo, com apoio da SPU em breve concluiremos todas as formalidades”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.