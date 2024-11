Rafael Paiva cobra mais competitividade do Vasco e pede desculpas ao torcedor

O Vasco fez uma atuação para esquecer e foi facilmente dominado pelo Botafogo no clássico desta terça-feira (05), pela 32ª rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos. Com a derrota por 3 a 0, a briga por uma vaga na Libertadores se distanciou ainda mais.

O Cruz-Maltino sofreu dois gols em apenas 15 minutos e, em seguida, viu o Botafogo administrar o placar. No segundo tempo, Júnior Santos ampliou a vantagem. O técnico Rafael Paiva pediu desculpas aos torcedores e falou sobre a necessidade de competir mais.

“A gente tem que pedir desculpas pelo resultado. Não é o que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato. Sabemos que é clássico, e, em clássico, a gente tem que competir mais”, disse o técnico do Vasco na entrevista coletiva.

Paiva, aliás, também comentou sobre a desatenção do time e os gols sofridos no começo da partida, destacando que não pode haver relaxamento.

“Precisamos conversar com os atletas. Esse sentimento não pode virar relaxamento. Estamos jogando com a corda no pescoço o tempo todo. Devemos manter um nível de atenção alto, pois temos objetivos importantes. Precisamos buscar uma vaga na sul-americana, na Libertadores. Esse foi mais um problema de vários que enfrentamos”, concluiu.

