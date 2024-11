Ex-Real Madrid aponta problemas que vê no atual elenco

Após a derrota do Real Madrid contra o Milan, na Liga dos Campeões da Europa, um ex-jogador e treinador do clube espanhol, Jorge Valdano, fez apontamentos firmes sobre a situação da equipe.

A avaliação do argentino que atua como comentarista na emissora espanhola ‘Movistar Plus’ é de que existe um notório desequilíbrio no elenco. Principalmente, quando se trata das peças disponíveis e também da saída do alemão Toni Kroos rumo a aposentadoria.

Para Valdano, o clube madrilenho subestimou o peso que teria não contar mais com um dos nomes mais vitoriosos da história recente. Tanto pela condição técnica como pela capacidade de trazer mais cadência ao jogo quando necessário:

“Não há muito equilíbrio neste elenco. Acho que a saída de Kroos foi subestimada e é no meio-campo que a equipe não encontra equilíbrio. A presença de Kroos era essencial, ele dava ao time paciência quando precisavam, rapidez mental…. O Madri perdeu muitas coisas sem Kroos e não é capaz de compensar nem mesmo com alguns dos melhores jogadores do mundo.”

Mesmo com críticas ao técnico Carlo Ancelotti, Jorge Valdano reconhece o peso, também, da queda de desempenho de alguns jogadores do estrelado elenco:

“Há responsabilidade do técnico. Sempre que não há organização, o técnico tem parte da responsabilidade. Há responsabilidades individuais, porque há grandes jogadores que ainda não encontraram seu melhor momento e há responsabilidade na formação do plantel.”

O primeiro jogo onde o Real Madrid busca se reabilitar na temporada acontece no próximo sábado (9). Pelo Campeonato Espanhol, os merengues recebem, no Santiago Bernabéu, o Osasuna. A saber, a partida está marcada para às 10h (de Brasília).

