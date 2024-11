Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, ‘rompe’ com irmã em meio à crise familiar

A ruptura das irmãs Rodríguez tem movimentado o ‘setor de especulações’ da mídia internacional nesta quarta-feira (06). O que se tratava apenas de rumor tornou-se certeza após Georgina, esposa de Cristiano Ronaldo, e Ivana se bloquearem nas redes sociais: estão brigadas. Além disso, a mulher do astro português fez questão de apagar todos registros ao lado da irmã de seu perfil no Instagram.

O apresentador Adriano Silva Martins afirmou na última edição do programa ‘V+ Fama’, de Portugal, que o afastamento das duas vem se intensificando desde o verão. Em contrapartida, seu companheiro de bancada, António Leal e Silva, disse que o episódio deve se tratar apenas de uma “mágoa entre irmãs”.

“Georgina Rodríguez está de relações cortadas com a irmã Ivana Rodríguez. Depois de passarem um verão bastante afastadas, mas com uma reconciliação consumada, hoje sabemos que Georgina Rodríguez e Ivana Rodríguez entraram mesmo em rutura e nem sequer se seguem nas redes sociais”, noticiou Adriano.

Rumores

Além do ‘V+ Fama’, sites como o ‘El Mundo’ e o ‘The Sun’ relacionam o desentendimento entre irmãs às “diferenças sociais”. Uma das especulações indica que “há ciúmes entre as duas, e Ivana acha alegadamente que Georgina vive numa bolha. E, por fim, não lhe prestou apoio depois de uma gravidez problemática”.

“Isto entre irmãs torna-se complicado em uma família tão complexa e quando há diferenças sociais. Uma tem e a outra não tem, mas acho que faz parte do ciclo da vida, sendo normal. Acho que parte do natural que haja esses arrufos”, opinou o apresentador do ‘V+ Fama’.

Na sequência, o comunicador António Leal e Silva voltou a passar panos quentes sobre o desentendimento. “Natural que isso de discussão aconteça numa família, porque estamos falando de casos complexos. E depois, a Georgina atingiu um nível econômico que desperta fricção”.

Ivana se manifesta

Na contramão das notícias sobre tal ruptura, Ivana Rodríguez garantiu que não há nenhum ruído entre elas e que a troca de unfollow ocorreu por “engano”. A justificativa da irmã de Georgina, porém, não passou qualquer credibilidade aos jornalistas. “Esse negócio das pessoas se bloquearem por engano me parece um bocado ingênuo demais”, opinou António.

Vale destacar que as duas já se desbloquearam das redes sociais, mas não voltaram a se seguir. Georgina Rodríguez tampouco republicou fotos ao lado de Ivana em seu Instagram.

Georgina Rodríguez

A modelo e empresária conheceu Cristiano Ronaldo em 2016, quando ainda trabalhava em uma loja da Gucci em Madrid, na Espanha. O casal está junto desde então e, inclusive, tem dois filhos frutos da relação: Alana Martina e Bella Esmeralda. Os dois se casaram com um acordo milionário em caso de separação – uma iniciativa do ex-agente do astro português a fim de proteger o patrimônio do atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.