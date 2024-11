Vini Jr organiza doação para Valência com companheiros de Real Madrid

Os jogadores do Real Madrid se organizam para realizar uma doação para as vítimas da enchente que afetou a cidade de Valência, na Espanha. Assim, segundo a rádio “Cadena Ser”, Vini Jr tem exercido o papel de líder na ajuda do elenco merengue.

Ainda segundo a estação, o brasileiro decidiu tomar a frente da situação. Ele propôs que os atletas fizessem doações para ajudar a cidade neste momento difícil. Dessa forma, todos os companheiros concordaram e tentaram não tornar pública a ajuda.

Além disso, o clube merengue também decidiu colaborar com as vítimas da enchente e anunciou que fará a doação de um milhão de euros para os mais necessitados nesta tragédia da tempestade Dana.

Cabe salientar que desde o início da tragédia, o Valencia abriu seu estádio para servir de centro de arrecadação de alimentos e outros donativos para os mais necessitados.

De acordo com o jornal “AS”, três jogadores do Valencia estiveram no estádio para ajudar na organização e distribuição das doações. Entre eles, estão o defensor belga Maximiliano Caufriez, o lateral-direito português Thierry Correia e o lateral-esquerdo espanhol Jésus Vázquez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.