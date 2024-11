Rato volta a marcar pelo São Paulo após mais de um ano

O São Paulo venceu o Bahia por 3 a 0 nesta terça-feira (05/11), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi importante para as pretensões da equipe que sonha com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Contudo, o embate também se tornou especial para um jogador em específico: Wellington Rato.

Três minutos depois de substituir Ferreira na segunda etapa, o atacante recebeu um passe de Luciano por trás da zaga e marcou o segundo gol do São Paulo na partida. O tento foi o primeiro do jogador na temporada. Além disso, ele voltou a balançara as redes após um ano e três meses de jejum.

A última vez que Wellington Rato marcou um gol, foi no dia 16 de agosto de 2023. O tento, aliás, se tornou icônico para o torcedor tricolor. Afinal, o jogador foi as redes no clássico contra o Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Como o Soberano havia perdido o duelo de ida por 2 a 1, precisava vencer para ir a final.

Na partida, Wellington Rato abriu o placar ao cortar para a esquerda e acertar o ângulo de Cássio. No fim, o São Paulo venceu por 2 a 0 e foi para a decisão, onde depois se consagraria campeão.

Wellington Rato lidera nas assistências

Além do gol contra o Bahia, Rato também deu uma assistência para Lucas Moura marcar o terceiro da partida. Foi o nono passe para gol do meia-atacante na temporada. Ele lidera o ranking interno do clube, em 38 jogos.

