Esposa de meio-campista do Real Madrid corneta Ancelotti após derrota

A derrota por 3 a 1 do Real Madrid para o Milan, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (05), causou polêmica nos bastidores. Afinal, Mina Bonino, esposa do meio-campista Frederico Valverde, criticou decisões de Carlo Ancelotti que envolvem o camisa 8. A companheira condenou o treinador por substituir o uruguaio ainda no intervalo da partida.

“Tenho que digerir isso melhor se não me levam presa”, disparou Mina em postagem nas redes sociais.

Até que um torcedor dos Merengues rebateu a alegação da esposa de Valverde.

“É uma mudança tática, Mina, não dê mais voltas, por perfil e como estava a partida, não poderia tirar Modric”, argumentou o fã dos Galácticos.

Posteriormente, um grupo de torcedores indicou que houve falha do meio-campista no segundo gol dos Rossoneri. Situação que causou a irritação da esposa do meio-campista. Assim, ela aproveitou a oportunidade para reclamar das escolhas do treinador italiano, com a escalação do uruguaio fora da sua posição de origem.

“Irmão, Fede atua melhor quando joga de pivô (defensor). O que me diz? Quando vão entender que ele (Valverde) não é um ponta?”, questionou Mina.

Ancelotti explica mudança no intervalo em time do Real Madrid

Em seguida, na entrevista coletiva após a partida, alguns jornalistas indicaram a Ancelotti que a companheira do uruguaio criticou-lhe nas redes sociais. Com isso, perguntaram ao comandante sobre tal cenário. Desta forma, ele justificou a saída do camisa 8 no intervalo.

“O que as pessoas pensam nas redes sociais para mim é muito complicado. Tirei porque para mim ele (Valverde) não estava 100%, tinha problemas nas costas, parecia que se recuperou porque treinou bem ontem, mas parecia que não estava no seu melhor nível físico, por isso o troquei”, esclareceu o técnico italiano.

O início de campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões é repleta de críticas, principalmente com duas derrotas em quatro jogos no torneio. Por isso, os Merengues se encontram apenas na 17ª colocação no campeonato. Neste cenário, a equipe se classificaria para a etapa de playoffs. A propósito, as oito equipes melhores colocadas asseguram vaga direta para as oitavas de final.

