Al-Hilal informa nova lesão de Neymar e estipula prazo de retorno

O Al-Hilal divulgou, nesta quarta-feira (6), que Neymar sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita. Assim, o atacante terá que passar pelo tratamento médico e deve ter um programa de reabilitação que deve durar entre quatro e seis semanas. Um prazo diferente do que era esperado pelo técnico Jorge Jesus na última segunda-feira (4).

Na partida diante do Esteghlal, pela Champions League da Ásia, o jogador sentiu dores na coxa direita e deixou o gramado. No entanto, o camisa 10 afirmou, em seguida, que esperava não ser nada grave e descreveu o que sentiu na região: “como se fosse uma cãibra, só que muito forte”.

“Senti como se fosse uma cãibra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada de mais. É normal, após um ano, acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar”, disse o esperançoso Neymar.

Momentos do camisa 10 na temporada

Vale lembrar que o brasileiro tem, aos poucos, voltado a atuar pelo time da Arábia Saudita. Ele ficou mais de um ano longe dos gramados por causa de uma ruptura de ligamentos do joelho esquerdo. No confronto desta segunda-feira (4), o atacante entrou aos 12 da etapa final e saiu aos 39, com um incômodo na coxa direita. Antes disso, ele esteve em campo contra o Al-Ain, pela mesma competição.

“Ele voltou de uma lesão que não é fácil. Ele joga em uma posição que o torna muito vulnerável a contatos. Acredito que a lesão dele é muscular, e não no joelho. Deve ficar ausente por, pelo menos, duas semanas”, afirmou o técnico Jorge Jesus após o duelo.

Apesar da informação do treinador português, Neymar ficará longe dos gramados mais tempo que o esperado. Na última convocação de Dorival Júnior, o atleta ficou de fora e não estará nos jogos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai. Dessa forma, o treinador, antes da nova lesão, explicou que o atleta teve poucos minutos nesta temporada.

Por fim, o brasileiro não está inscrito na liga saudita. Dessa forma, a próxima partida que ele poderia disputar seria o duelo contra o Al-Sadd, pela Champions da Ásia, no dia 26 de novembro.

