Lateral do Orlando City, Rafael Santos fala sobre formato de playoffs da MLS

Em sua segunda temporada no Orlando City, Rafael Santos está disputando os playoffs da MLS pela segunda vez. Nos Estados Unidos, o mata-mata tem um formato diferente. A classificação acontece após uma série de melhor de três jogos, com a equipe classificada precisando vencer dois, seja no tempo normal ou nos pênaltis. Assim, o jogador acredita que o formato dá mais equilíbrio nas partidas.

“A MLS tem um formato diferente, com a série melhor de 3, mas creio que dá mais equilíbrio e competitividade. Com esse formato, acredito que as equipes saem mais para o jogo, para buscar o resultado, mesmo fora de casa, já que o empate leva para os pênaltis”, relatou.

LEIA MAIS: Flamengo busca ampliar invencibilidade contra o Cruzeiro

Nos playoffs, o Orlando City está enfrentando o Charlotte, onde terá o terceiro jogo para decidir a vaga na próxima fase. Se passar, o Orlando enfrentará o rival Inter Miami, de Messi e Suárez, ou Atlanta United, que também terá o jogo 3 para definir a classificação.

Para o lateral-esquerdo brasileiro, a equipe da Flórida cresceu no momento certo na temporada.

“Conseguimos melhorar com o decorrer da temporada, assim como foi no ano passado. É um momento importante, de termos confiança, porque é onde nos colocamos na briga para coisas maiores no campeonato. Sabemos que será mais um confronto difícil, equilibrado, como vem sendo a série. Mas temos que aproveitar nossa força jogando em casa para garantir a classificação” projetou Rafael Santos.

Orlando City e Charlotte definem quem avança no próximo sábado (9), às 20h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.