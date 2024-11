Inter segue sem Fernando para duelo contra o Fluminense

O Inter terá um desfalque certo para o duelo contra o Fluminense, na próxima sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Brasileirão. O volante Fernando segue no departamento e não terá condições de entrar em campo contra o Tricolor carioca.

O experiente jogador não atua desde o dia 19 de outubro, quando o Colorado venceu o Grêmio por 1 a 0. O volante entrou no segundo tempo e ficou em campo por cerca de 30 minutos. No entanto, sentiu a lesão na panturrilha direita contra o Vitória, no dia 29 de setembro.

Dessa maneira, Roger Machado descartou a utilização de Fernando, de 37 anos, contra o Fluminense.

“O Fernando está no processo de retorno, mas penso que para o jogo de sexta não vai ter condição ainda. No Gre-Nal corremos um risco calculado, para tê-lo em parte, e a gente sabia que poderia ter algum tipo de problema em função disso. Não vamos tê-lo para esse jogo, com certeza”, declarou o treinador, em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, na última terça-feira (5).

Rômulo deve seguir como titular no Inter

Assim, Roger deve manter Rômulo entre os titulares como primeiro volante. O comandante elogiou o jogador de 24 anos, que vem fazendo bem o papel de proteger a defesa e chegar com perigo ao ataque.

“Está evoluindo no outro momento do jogo, que é no momento ofensivo. Para que ele tenha um pouco mais de facilidade, a gente abre uma linha de três para que ele consiga pegar o jogo de frente. O jovem está aprendendo com o Fernando na função e tenho certeza que vai evoluir muito mais, além de ter nos ajudado”.

Inter e Fluminense se enfrentam na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada da competição.

