Neymar fez apenas 20 jogos desde a Copa de 2022

Neymar tem se tornado uma presença constante nos departamentos médicos. Os números, aliás, impressionam. Afinal, o craque brasileiro fez apenas 20 jogos desde o fim de 2022 até agora.

Em quase dois anos, Neymar passou mais tempo fora de campo do que jogando. Ainda na Copa do Mundo de 2022, o jogador se lesionou, mas conseguiu retornar a tempo de disputar a última partida pela Seleção Brasileira naquela competição.

Após a Copa de 2022, Neymar voltou ao PSG, mas, em 2023, fez apenas nove jogos pelo clube francês. Quando foi convocado para a Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o jogador sofreu uma nova lesão, em jogo contra o Uruguai.

Essa contusão mais grave, aliás, o afastou dos gramados por mais de um ano. Assim, o atleta precisou passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Depois de tanto tempo parado, o camisa 10 voltou a jogar, no entanto, em sua segunda partida sentiu uma nova lesão e agora ficará de quatro a seis semanas afastado por causa de um problema no músculo de uma das coxas.

Jogos de Neymar desde a Copa de 2022

Paris

PSG 2 x 1 Strasbourg – 28/12/2022

PSG 2 x 0 Angers – 11/01/2023

Rennes 0 x 1 PSG – 15/01/2023

PSG 1 x 1 Reims – 29/01/2023

Pays de Cassel 0 x 7 PSG – 23/02/2023

Olympique de Marseille 2 x 1 PSG – 08/02/2023

Monaco 3 x 1 PSG – 11/02/2023

PSG 0 x 1 Bayern de Munique – 14/02/2023

PSG 4 x 3 Lille – 19/02/2023

Al-Hilal

Al-Hilal 6 x 1 Al-Riyadh – 15/09/2023

Damac FC 1 x 1 Al-Hilal – 21/09/2023

Al-Hilal 2 x 0 Al-Shabab – 29/09/2023

Nassaji Mazandaran 0 x 3 Al-Hilal – 03/10/2023

Al-Hilal 1 x 1 Navbahor Namangan – 18/09/2023

Al-Ain 4 x 5 Al-Hilal – 21/10/2024

Al-Hilal 3 x 0 Esteghlal Tehran – 04/11/2024

Seleção Brasileira

Brasil 5 x 1 Bolívia – 09/09/2023

Peru 0 x 2 Brasil – 12/09/2023

Brasil 1 x 1 Venezuela – 12/10/2023

Uruguai 0 x 2 Brasil – 17/10/2023.

