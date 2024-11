Cruzeiro x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Alerta de jogão! Cruzeiro e Flamengo jogam nesta quarta-feira (6/11), às 21h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida reúne duas equipes que estão focadas em outras competições, mas que ainda olham para cima no Brasileirão. O Rubro-Negro tem 55 pontos em quinto lugar e espera recuperar vaga no G4 (classificação direta à fase de grupos da Libertadores), enquanto a Raposa ocupa a oitava colocação, com 44, e ainda sonhaem entrar no grupo da Liberta.

Mas vale lembrar que o Fla neste domingo decide a Copa do Brasil com o Galo e entra com mistão. Já a Raposa é finalista da Sula. Vai jogar com força máxima. A Voz do Esporte fará a transmissão deste grande clássico. A jornada esportiva se inicia às 19h30 (de Brasília), com um esquenta sob o comando do elétrico Christian Rafael, que também estará na narração assim que a bola rolar.