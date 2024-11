Brasileirão: Corinthians e Palmeiras atinge recorde de audiência

O clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão registrou a maior audiência do futebol na TV por assinatura em 2024. O duelo, ocorrido na última segunda-feira (04), alcançou 8,2 milhões de pessoas, somados SporTV e Premiere, ambos da Globo e que exibiram a partida. Além disso, o resultado também se tornou a nona maior audiência da série histórica da TV paga, mensurada desde 2014. As informações são de Allan Simon, do ‘Uol’.

A partida realizada na Neo Química Arena colocou o SporTV na liderança geral da TV paga. O canal teve 55% de vantagem sobre o segundo colocado, justamente o Premiere. Os dois canais da Globo, somados, alcançaram 94% de participação entre as TVs ligadas em canais esportivos durante o horário da partida.

Foi a primeira nos últimos 13 anos que o SporTV transmitiu um Derby válido pelo Brasileirão. O último clássico exibido foi o empate em 0 a 0 entre as equipes na última rodada da competição nacional, em 2011. O resultado deu o título nacional ao Timão.

Posteriormente ao duelo, a audiência do SporTV seguiu em alta. O canal ficou na liderança da TV paga na média entre 18h e 0h. Os programas ‘Aquecimento SporTV’ e ‘Boleiragem’, exibidos antes e depois do jogo, alcançaram juntos mais de 3,2 milhões de espectadores. Além disso, o ‘Boleiragem’ atingiu sua maior audiência na temporada, com alcance de mais de 2,1 milhões.

