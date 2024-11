Genoa x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano, Genoa e Como medem forças nesta quinta-feira (7), às 16h45 (de Brasília), no Luigi Ferraris. Assim, as equipes fazem um confronto direto na luta para se distanciar dos times que formam o G3 e ter uma campanha mais tranquila, longe de uma possível queda ao fim da temporada.

Dessa forma, os dois times viveram momentos opostos na rodada anterior. Enquanto os donos da casa venceram o Parma, fora de casa, por 1 a 0, os visitantes perderam para o Empoli, também por 1 a 0, no Carlo Castellani.

Onde assistir

A partida desta quinta-feira (7) terá a transmissão do serviço de streaming Disney+

Como chega o Genoa

Desde o início da temporada, a equipe não consegue emendar uma sequência de vitórias para se distanciar da zona de rebaixamento. Nesse sentido, no momento, ocupa a 17ª colocação, com 9 pontos, um à frente dos três últimos: Monza, Veneza e Lecce. Além do Parma, o Genoa também bateu o Monza nessas onze primeiras rodadas e tenta vencer a primeira como mandante.

Como chega o Como

O Como 1907 também ocupa a parte de baixo da classificação nesta fase inicial do Calcio, na 15ª colocação. Dessa forma, a equipe do técnico Cesc Fabregas também soma 9 pontos, porém está à frente do adversário por ter o saldo de gols superior. Ao longo da campanha, aliás, a equipe conquistou dois triunfos em onze rodadas, sobre Atalanta e Hellas Verona.

GENOA X COMO

Campeonato Italiano – 12ª Rodada

Data e horário: 7/11/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Luigi Ferraris, Genoa (ITA)

GENOA: Leali; Vogliacco, Vásquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martín; Pinamonti, Ekhator (Balotelli). Técnico: Alberto Gilardino.

COMO: Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Técnico: Cesc Fabregas

Árbitro: Antonio Rapuano

Assistentes: Dario Cecconi e Andrea Zingarelli

VAR: Danielle Paterna

