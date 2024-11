Evander não descarta voltar ao Vasco e revela propostas de Flamengo e Palmeiras

No início do ano, o nome de Evander apareceu no noticiário como possível reforço do Flamengo para 2024. O meia, um dos destaques da Major League Soccer (MLS) pelo Portland Timbers, revelou que não foi só o Rubro-Negro que queria a sua contratação.

O Flamengo ofereceu uma proposta de 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões na época), mas não houve negócio. Afinal, de acordo com o jogador, o clube norte-americano não queria vendê-lo.

“Teve interesse de alguns clubes do Brasil. Teve o interesse do Flamengo, teve do Palmeiras, de clubes europeus. Mas eles não queriam vender. Eu não vim por isso. Eu quero voltar para onde vou me destacar. Quero ir para a Seleção. Quero aproveitar esse momento da Seleção em reformulação para me destacar”, afirmou o apoiador, em entrevista ao “Charla Podcast”.

Evander não descarta voltar ao Vasco

Evander é revelado pelo Vasco e diz que não saiu do clube com a imagem arranhada. Segundo o atleta, se as portas estiverem abertas, não vê problema em voltar as suas origens.

“Não saí machucado (do Vasco). O torcedor é muito sentimental, é apaixonado. Estava vendo Vasco x Atlético-MG, o Paulinho é declarado Vasco, mas pisou em São Januário e foi vaiado. A gente não sabe o dia de amanhã. Se as portas estiverem abertas para mim, estou à disposição. Meu primeiro objetivo é voltar para o Brasil ou para a Europa, mas voltar para ser visto. Quero estar na Seleção”, declarou.

Agora, Evander garante que a situação é outra. Afinal, ele revelou que o Portland Timbers está aberto a ouvir propostas por ele, desde que sejam boas para ambos. O jogador tem contrato até 2026.

Meia detonou donos do Portland

Recentemente, o apoiador criticou os proprietários do clube, após o Portland ser goleado por 5 a 0 pelo Vancouver Whitecaps, que culminou na eliminação de seu time na MLS.

“Os fãs de Portland não merecem as pessoas que têm poder sobre este clube. Pessoas que dizem que são homens, mas não cumprem a palavra. Pessoas que só estão lá quando o time vence. Infelizmente, essas são coisas sobre as quais não temos controle”, detonou.

O Portland e Evander caíram na MLS antes dos playoffs. No entanto, o brasileiro acabou indicado ao prêmio de melhor jogador da temporada, ao lado de Messi e Suárez (Inter Miami), Christian Benteke (DC United) e Cucho Hernández (Columbus Crew). O jogador participou de 34 gols de sua equipe em 28 jogos na temporada.

