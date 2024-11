Atlético Madrid vence PSG, de virada, no último lance do jogo

O PSG frustou a sua torcida ao perder para o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (6/11), no Parc des Princes, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O placar foi de 2 a 1. O Paris foi dominou, criou mais oportunidades e abriu o placar com Zaire-Emery, após falha infantil de Lenglet. No entanto, o Atlético empatou antes dos 20 minutos do primeiro tempo com Molina. Na etapa final, fechou, teve no goleiro Oblak seu destaque. Mas, mesmo com apenas 28% de posse e quatro finalizações contra 22 do PSG, virou nos acréscimos, com Correa.

Com o resultado, o Atlético de Madrid, com seis pontos, se recupera, mas termina a rodada em um modesto 23º lugar entre 36 equipes. Essa posição o deixa na zona de repescagem, mas bem próximo da zona de eliminação. Já o PSG está em uma situação ainda pior. Com apenas quatro pontos, ocupa a 25ª posição, o que o coloca fora da repescagem e entre os que seriam eliminados.

O novo formato da Champions

Esta edição da Champions tem um novo formato. A fase de grupos foi substituída pela fase de liga, com as 36 equipes divididas em um único grupo. No novo sistema, cada time fará oito partidas (chaveamento suíço), e ao fim das rodadas, os oito primeiros avançam para as oitavas de final. Já os times que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão uma repescagem. Mas os 12 times restantes serão eliminados.

Primeiro tempo: tudo igual

O Atlético começou mal, errando na marcação e na saída de bola. Aos 12 minutos, depois de desperdiçar duas chances em erros dos espanhóis, o PSG abriu o placar. O time madrilenho, pressionado pela marcação alta, viu Lenglet perder a bola para Dembélé na entrada da área, que assistiu Zaire-Emery. O jovem, livre, apenas encobriu Oblak para fazer 1 a 0.

No entanto, o Atlético teve sorte. Aos 17, no seu primeiro ataque efetivo, após finalização mal-sucedida, Simeone recuperou a bola e triangulou com Molina. Este recebeu na área e chutou para empatar o jogo. Com o emoate, o Atlético ficou no seu jogo tradicional, fechado, arriscando contra-ataques e conseguindo segurar os prioncpias criadores do rival, Griezmann e Dembélé.

Segundo tempo: PSG em cima

Em casa, precisando vencer, o PSG quase marcou num chute de Barcola para grande defesa de Oblak. Porém, como o time se lançava ao ataque, dava espaçoes para o Atlético buscar contra-ataques. O técnico Simeone fez mudanças no ataque espanhol para ampliar as possibilidades de ataques em velocidade. Mas o PSG foi quem pressonou mais na reta final. Barcola voltou a obrigar Oblak a grande defesa e o goleiro do Atlético se tornou o herói espanhol ao fazer grande defesa em chute de Hakimi.

Atlético vira na última última jogada

A pressão era total. Nos acréscimos, Kolo Muano perdeu chance incrível e Oblak iniciou o contra-ataque que Griezmann rolou para Correa ajeitar, sair do marcador e chutar para fazer um improvável 2 a 1. Nem teve saída de bola.

