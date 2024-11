Manchester United x PAOK: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (7), o Manchester United recebe o PAOK às 17h (de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra, em partida válida pela quarta rodada da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Manchester United

Os Red Devils ainda buscam a primeira vitória nesta edição da Liga Europa. Até o momento, o clube teve três empates nas três primeiras rodadas e aparece apenas na 22ª posição, com três pontos. Na última rodada, ficou na igualdade com o Fenerbahçe, fora de casa, por 1 a 1.

Ao mesmo tempo, o United vive um processo de reconstrução após a saída do técnico Erik ten Hag. No entanto, a equipe respondeu positivamente sob o comando do interino Ruud van Nistelrooy, enquanto o português Rúben Amorim ainda não assume o cargo.

Além disso, o time de Manchester tem alguns problemas no elenco. Isto porque Luke Shaw e Tyrell Malacia, lesionados, estão fora do jogo. Enquanto Antony, Maguire, Mason Mount, Leny Yoro, Mainoo, Toby Collyer e Eriksen aparecem como dúvidas.

Como chega o PAOK

Por outro lado, o PAOK também faz um início irregular na competição. Isto porque o time ainda não venceu e somou apenas um ponto em três rodadas. Assim, a equipe está na 30ª posição, com apenas um ponto, somado no empate por 2 a 2, em casa, contra o Plzen.

Por fim, o PAOK tem três desfalques confirmados para o jogo. Giannis Konstantelias, Tiemoue Bakayoko e o goleiro Antonis Tsiftsis, lesionados, estão fora da partida contra o United.

Manchester United x PAOK

4ª rodada da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 07/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Dalot; Casemiro e Ugarte; Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Ruud van Nistelrooy (interino).

PAOK: Kotarski; Jonny, Lovren, Kedziora e Baba; Schwab, Camara e Murg; Despodov, Taison e B. Thomas. Técnico: Razvan Lucescu.

Árbitro: Radu Petrescu.

VAR: Daniele Chiffi.

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

