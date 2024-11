Lazio x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (7), a Lazio recebe o Porto às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, em partida válida pela quarta rodada da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta) e CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Inter de Milão vence Arsenal e segue invicta na fase de liga da Champions

Como chega a Lazio

Em casa, a Lazio chega embalada para conquistar mais um resultado positivo nesta edição da Liga Europa. O time italiano é um dos três que ainda estão com 100% de aproveitamento na competição, ao lado de Tottenham e Anderlecht, na briga pela liderança.

Contudo, o zagueiro espanhol Patríc Gil, lesionado, é o desfalque de última hora para o jogo desta quinta-feira. Assim, ele se junta ao lateral Lazzari no departamento médico do clube.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto está se recuperando na competição após estrear com derrota para o Bodo/Glimt por 3 a 2. Depois, empatou com o Manchester United por 3 a 3 e, na rodada mais recente, venceu o Hoffenheim por 2 a 0. Assim, o time português está na 15ª posição, com quatro pontos.

No entanto, o técnico Vitor Bruno terá os desfalques do zagueiro Iván Marcano e do volante Marko Grujić, lesionados. Por fim, o lateral-esquerdo Wendell aparece como dúvida.

Lazio x Porto

4ª rodada da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 07/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália.

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Noslin, Dia, Zaccagni; Castellanos. Técnico: Marco Baroni.

Porto: Diogo Costa; Martim Fernández, Djaló, Pérez e Moura; Nico González e Varela; Namaso, Pepê e Fábio Vieira; Samu. Técnico: Vitor Bruno.

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgária).

VAR: Dragomir Draganov (Bulgária).

Onde assistir: Band (TV aberta) e CazéTV (YouTube).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.