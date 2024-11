Cano pode voltar a ser titular contra uma das principais vítimas pelo Fluminense

O Fluminense terá desfalques para o jogo contra o Internacional, na próxima sexta-feira (8), em Porto Alegre, por conta de suspensões. Um deles, é o atacante Kauã Elias, que assumiu a titularidade após lesão crônica de Cano. Sem o Moleque de Xerém à disposição, o argentino, já recuperado, pode retomar a titularidade contra uma de suas maiores vítimas.

Cano anotou quatro gols em cinco jogos contra o Internacional desde que chegou ao Fluminense em 2022. O time gaúcho é a sua terceira vítima favorita, junto com Corinthians, São Paulo, Volta Redonda e Audax. Somente o Flamengo, com sete gols sofridos, sofreu mais com o centroavante argentino.

As grandes atuações de Cano diante do Inter foram na semifinal da Libertadores de 2023. Na campanha do título inédito, o Flu duelou com os gaúchos na semifinal e o argentino foi o responsável por anotar três gols em dois jogos.

Cano, aliás, foi titular apenas uma vez sob o comando do técnico Mano Menezes, na derrota por 1 a 0 diante do Atlético-GO, no dia 29 de setembro. Desde então foi utilizado em quatro jogos, saindo do banco em todas as ocasiões. Agora, ele tem grande chance de retomar a sua titularidade na sequência do final da temporada. Contudo, vai precisar ser mais efetivo para seguir firme no time.

