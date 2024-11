Internacional vai à Europa para negociar permanência de Bernabei

Para tratar da permanência do lateral Alexandro Bernabei em 2025, o Internacional enviou dois representantes à Europa. O assunto é uma das prioridades no clube, e a ida para o Velho Continente é para tentar sensibilizar o Celtic, detentor dos direitos do jogador, que faz jogo duro para um novo empréstimo.

Os enviados são o diretor de futebol e jurídico Felipe Dallegrave e o gerente de mercado Caco Sobrinho. Embora o tema seja tratado com cautela, segundo o ge, existe uma boa expectativa para formalizar o acordo com o clube escocês.

“Bernabei é hoje um dos principais atletas da nossa equipe. É uma negociação difícil pela questão contratual, mas faremos todos os esforços possíveis. Felipe e Caco não estão mais no Brasil. Não só pensando no Bernabei, como na temporada seguinte. O controle não é nosso, mas do Celtic. O Bernabei é um objetivo manter para a próxima temporada”, disse André Mazzuco, executivo de futebol, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Ainda de acordo com o site, as negociações entre as partes já vêm acontecendo há algum tempo. Os representantes de Bernabei estão alinhados com o Internacional na busca por um acordo, seja por valores mais acessíveis ou pela compra de uma parte menor dos direitos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.