Van Nistelrooy despista sobre futuro no United: ‘Estou focado no próximo jogo’

Ex-treinador do PSV e lenda do Manchester United, Ruud van Nistelrooy, técnico interino dos Red Devils, disse que ainda está “esperando que as conversas aconteçam” para saber qual será o seu próximo passo. Confira o vídeo!

Sua última experiência como treinador principal foi no clube holandês, na temporada 2022/23. Na ocasião, ele faturou o Campeonato Holandês, seu primeiro título como treinador. Contudo, ele deixou o PSV em razão de desentendimentos com a cúpula do clube.

