Chelsea x Noah: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder da Liga Conferência com seis pontos e saldo de cinco gols, o Chelsea entra em campo nesta quinta-feira para mais um jogo da competição. Enfrentará o FC Noah, da Armênia. O time londrino é o grande favorito, não apenas por ser mais qualificado e repleto de estrelas, mas também por jogar em casa, no Stamford Bridge, às 17h (de Brasília). O FC Noah, atual quarto colocado no Campeonato da Armênia, ocupa o 18º lugar na Liga Conferência. Mas luta para se manter na zona de repescagem (9º ao 24º lugar).

Onde assistir

Os canais Prime Vídeo e Cazé TV transmitem a partir das 17h (de Brasília)

Como está o Chelsea

Ciente de que o Chelsea terá um jogo difícil no domingo contra o Arsenal, pela Premier League, o técnico Enzo Maresca optou por escalar um time reserva para o duelo desta quinta-feira. Mesmo assim, trata-se de uma equipe de respeito, com jogadores como Cucurella, Enzo Fernandes, João Félix e Mudryk, todos com grande experiência internacional.

Com o está o Noah

O FC Noah se tornou midiático há meses graças a um gol inusitado de seu goleiro, Cancarevic. Afinal, durante o duelo contra o AEK Atenas, no playoff que classificou o time para a fase de grupos da competição, marcou um gol da sua própria área.

Cancarevic segue como titular e terá a missão de fazer uma grande partida para ajudar sua equipe a conseguir um bom resultado diante de um dos gigantes da Europa e favorito ao título da Liga Conferência. Mas o destaque do time é a sua legião portuguesa. O time é treinador pelo lusitano Rui Mota e conta com três portugueses entre os titulares: O zagueiro Gonçalo Silva (ex-Farense), o ala Helder Ferreira (ex-Gil Vicente) e o atacante Gonçalo Gregório (ex-Leiria). Mas todos sabem: um simples emopate já será muito bom.

CHELSEA X FC NOAH

3ª rodada da Liga Conferência

Data e Horário: 7/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Jorgensen; Renato Veiga, Disasi, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandes e Dewsbury-Hall; Chukwuemeka, João Felix e Mudryk; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

FC NOAH: Cancarevic; Mendoza, Goncalo Silva, Muradyan, Hambardzumyan; Eteki, Oulad Omar, Sangare; Helder Ferreira, Goncalo Gregorio, Pinson. Técnico: Rui Mota

Árbitro: Christian-Petru Ciochirca (AUT)

Auxiliares: Maximilian Weiss e Michael Obritzberger (AUT)

VAR: Alan Kijas (AUT)

