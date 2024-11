Corinthians tem desfalques em todo sistema defensivo contra o Vitória

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Vitória, que acontece neste sábado (9/11), às 16h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para a partida em Salvador, o técnico Ramón Díaz terá todo seu sistema defensivo desfalcado para este embate.

Afinal, o treinador não poderá contar com os laterais Hugo e Matheuzinho, que levaram o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Outra baixa é o zagueiro André Ramalho, com lesão em uma das coxas e previsão de retorno apenas no fim do mês. O zagueiro Cacá, com dores nas costas, segue como dúvida, mas também deve ficar fora.

Para as laterais, Bidu deve assumir do lado esquerdo. Ele vinha sendo titular da equipe, mas perdeu a vaga justamente no clássico contra o Palmeiras. Já pelo lado direito, Fagner vai reassumir seu lugar na equipe principal após se tornar reserva de Matheuzinho nos últimos jogos. Já a zaga será formada por Torres e Gustavo Henrique. Caetano também é opção, mas corre por fora.

O técnico argentino terá mais dois dias de treinos para desenhar o Corinthians que deverá entrar em campo no fim de semana. Depois do duelo contra o Rubro-Negro Baiano, o Timão entrará em campo apenas em 20 de novembro por conta da pausa no calendário em virtude da Data Fifa.

Situação do Corinthians no Brasileiro

O Corinthians, aliás, quer se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Afinal, o Alvinegro está com 38 pontos, quatro a mais que o Athletico-PR, primeiro time no Z-4. Assim, o objetivo é se afastar do descenso e brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

