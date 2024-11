Morata sofre traumatismo craniano após choque em treino e é hospitalizado às pressas

O atacante Álvaro Morata, do Milan, precisou ser hospitalizado às pressas após sofrer um golpe na cabeça durante o treino desta quinta-feira (7). O espanhol teve um “traumatismo craniano significativo” e está sob observação em um hospital em Legnano.

Morata passou por uma bateria de exames nesta manhã, que descartaram traumas mais sérios. Contudo, ainda segundo o “Gazzetta Dello Sport”, o atacante espanhol seguirá em observação na unidade de saúde pelas próximas horas.

Álvaro sofreu um golpe involuntário, porém muito forte, no momento em que subiu para disputar bola com o zagueiro Pavlovic. O choque ocorreu durante uma atividade específica no treino do Milan, no Milanello, na manhã desta quinta-feira (7).

Morata vira dúvida

Diante do ocorrido, Álvaro Morata se tornou dúvida para o jogo contra o Cagliari, neste sábado (9), às 14h, pelo Campeonato Italiano. O Milan ocupa a sétima colocação do torneio, com 17 pontos em dez rodadas, enquanto o adversário soma apenas nove e figura no 16º lugar.

O atacante marcou um dos gols da vitória do Milan sobre o Real Madrid em pleno Bernabéu, pela Champions League. O clube italiano superou o atual campeão por 3 a 1 e conquistou um resultado importantíssimo fora de casa. Morata, um dos destaques da equipe, chegou ao quarto tento em 14 jogos na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.