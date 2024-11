Otero projeta duelo decisivo contra o Coritiba: ‘Manter a concentração 100%’

O Santos se prepara para encarar o Coritiba na segunda-feira (11), às 21h, no Estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode confirmar o retorno do Peixe para a Série A em 2025 em caso de vitória. Contudo, na visão do meio-campista Otero, o embate terá muitas complicações para o Alvinegro Praiano.

“É um rival difícil, com um estádio difícil. Mas a gente tem que ir pela vitória. Está acabando, então nessa reta final a gente tem que manter a concentração 100% para tudo dar certo e alcançarmos nossos objetivos”, falou Otero.

Aliás, Otero voltou a ter um papel decisivo no Santos na última partida contra o Vila Nova. Afinal, o venezuelano saiu do banco, sofreu e cobrou a falta que deu o primeiro gol de Basso, sofreu o pênalti que gerou o segundo gol de Guilherme. Além disso, ele próprio marcou o terceiro. O jogador havia perdido espaço nos últimos jogos, mas, agora, mostra credenciais para começar a partida no Couto Pereira.

“Muito feliz por participar dos gols, porém, mais feliz ainda pela vitória, principalmente pela forma que foi. Pela alegria do time, da nossa torcida. Nós estávamos precisando de uma vitória dessa forma. E a participação nos gols é consequência do trabalho. Fui feliz e tive uma noite maravilhosa, abençoada”, finalizou.

Se o Santos vencer o Coritiba fora de casa, garante seu lugar na elite do futebol brasileiro. Contudo, caso perca ou empate, precisa torcer por um tropeço do Ceará para, enfim, formalizar seu retorno a Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.