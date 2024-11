Gómez pede vitória contra o Grêmio para apagar imagem ruim do clássico

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Grêmio, nesta sexta-feira (08/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de suma importância para o Verdão, que precisa vencer para seguir sonhando com o tri brasileiro. E para o zagueiro Gustavo Gómez, o embate serve para dar uma resposta ao torcedor.

O defensor lamentou muito a derrota do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, que complicou a equipe na luta pelo título. Contudo, ressaltou a importância de voltar a vencer na competição após duas partidas. Principalmente na frente da torcida palestrina.

“O futebol também é muito de eficácia. Fizemos um primeiro tempo muito bom contra o Corinthians, mas faltou um pouco de eficácia. Agora, nos treinos da semana, estamos trabalhando também tudo isso, todos os erros que cometemos para melhorar no seguinte jogo contra o Grêmio. Será mais uma partida muito importante aqui na nossa casa e temos que somar os três pontos”, disse Gustavo Gómez.

Gómez projeta duelo contra o Grêmio

Além disso, o defensor projetou um embate complicado contra o Tricolor Gaúcho, já que o adversário precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

“Vai ser um jogo difícil. Eles estão precisando ganhar também, mas nós temos que trabalhar da melhor forma, fazer nosso jogo, colocar muita intensidade e ser um pouco também mais eficazes para poder depois controlar o jogo e conseguir mais uma vitória aqui em casa com a nossa torcida, que nos ajuda muito em cada jogo”, concluiu.

