Rivaldo: ‘Botafogo deve vencer o Brasileiro e a Libertadores se continuar assim’

Ídolo do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores de todos os tempos no país e embaixador da Betfair, Rivaldo destacou o favoritismo do Botafogo. Ele afirmou que o time carioca se encontra em uma posição privilegiada sobre as outras equipes nas duas frentes. O Glorioso está na final da Copa Libertadores, conta o Atlético-MG. No Campeonato Brasileiro, é líder isolado, com seis pontos à frente do Palmeiras.

“O Botafogo disparou agora com a última vitória. O time está jogando muito bem, com transições ofensivas equilibradas e muita ofensividade”, ponderou o pentacampeão mundial.

Sobre a situação ocorrida em 2023 no Brasileirão, quando o Botafogo estava com uma vantagem de mais de 15 pontos sobre o segundo colocado e acabou perdendo o título para o Palmeiras, o embaixador da Betfair avaliou que a equipe da General Severiano aprendeu com os erros e, assim, deve levar o Brasileirão e a Libertadores neste final de temporada.

“Acredito que não vai acontecer de novo. O Botafogo aprendeu e a situação serviu de exemplo para o time não repetir isso e ficar com o título. Acho que o Botafogo vai ser campeão, se manter a maneira como tem jogado. O time só precisa se cuidar para não perder jogos bobos. Mas acho que o Botafogo deve vencer o Brasileirão e tem tudo para conquistar a Libertadores se continuar jogando assim”, destaca Rivaldo, em entrevista à Betfair.

