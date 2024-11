Atlético x Flamengo: Hulk relembra goleada sobre David Luiz no futebol português

Atlético e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), na Arena MRV, pela grande final da Copa do Brasil. Precisando reverter um placar adverso após a derrota por 3 a 1 no primeiro jogo, Hulk postou no Instagram uma lembrança de quando jogava pelo Porto e goleou o Benfica, time de David Luiz na época.

A postagem foi feita no perfil “Museu do Porto”. A imagem mostrava Hulk e David Luiz, com o atacante correndo em direção à bola e o defensor levantando.

O jogo terminou 5 a 0 para o Porto, e Hulk marcou dois gols. A partida aconteceu na 10ª rodada do Campeonato Português de 2010/11. O Porto conquistou o título naquela temporada, e Hulk terminou como artilheiro, com 23 gols marcados.

Agora, Hulk espera uma goleada no jogo de domingo. O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por três gols ou mais para garantir a taça. O Flamengo fica com o título em caso de derrota por um gol de diferença.

