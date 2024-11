Palmeiras treina e deve ter mudanças no ataque e na defesa contra o Grêmio

O Palmeiras segue preparação para enfrentar o Grêmio nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático com os jogadores e avalia mudanças na equipe.

Nesta sexta, o treinador vai encerrar a preparação pela manhã, dia da partida, com uma atividade para ajustes de bolas paradas e situações de jogo. O comandante não está satisfeito com o rendimento do time, que não venceu os últimos dois compromissos e viu o Botafogo abrir seis pontos na liderança.

Uma das alterações pode ser na zaga. Afinal, Murilo está recuperado de lesão e deve retornar à equipe titular na vaga do jovem Vitor Reis. Felipe Anderson também corre o risco de ir para reserva, com Dudu e Maurício na briga por um lugar entre os 11 iniciais.

Abel pode ter também o retorno do atacante Lázaro, que desfalcou o Palmeiras por um longo período por conta de problema no joelho. Dessa forma, ele já vem participando dos treinos com o restante dos companheiros.

Assim, o treinador deve mandar o Palmeiras a campo contra o Grêmio com a seguinte escalação: Weverton, Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Veiga; Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio), Estêvão e Flaco López.

O Palmeiras tem 61 pontos e está a seis do líder Botafogo, que enfrenta em casa o Cuiabá, no sábado.

