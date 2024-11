Peça importante do Atlético alerta para ‘jogo perfeito’ em busca do título da Copa do Brasil

A torcida do Atlético já recorre as suas melhores memórias para entoar o grito de “Eu Acredito”. O revés por 3 a 1 contra o Flamengo, no último domingo (3), no Maracanã, remete a conquistas históricas como a da Libertadores (2013) e da Copa do Brasil (2014). Agora, resta ao time buscar o “jogo perfeito”.

O volante Otávio destacou o que o Atlético precisa fazer para reverter o resultado no próximo domingo (10), na Arena MRV, na grande final da competição.

“Sem dúvida, foi um golpe duro para nós, para o clube e para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. Mas, pode ter certeza, isso não vai nos afetar em nada para a decisão. Temos um jogo muito importante no domingo, que representa muita coisa para a gente. Sabemos da dificuldade, pois perdemos o primeiro jogo por 3 a 1. Mas, para quem é atleticano de verdade, e para nós, atletas, sabemos que é preciso fazer um jogo perfeito, com intensidade do primeiro ao último minuto. Espero que seja uma vitória épica, mais uma virada épica, e que sejamos campeões dentro da nossa casa”, destacou o volante.

O camisa 5 ainda garantiu que os jogadores precisam entrar altamente motivados para a partida.

“É importantíssimo estarmos concentrados e focados. Temos muitas coisas que podemos fazer dentro de campo, mas o resultado será consequência do que apresentarmos. Precisamos ser eficazes para reverter esta situação, que é totalmente possível. Temos certeza de que vai dar certo”, finalizou.

O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três ou mais de vantagem para garantir a taça. O Flamengo fica com o título em caso de derrota por um gol de diferença.

